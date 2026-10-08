Ceviz ağacından düşen öğretmen hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmen Fikret Aksoy, 3 hafta önce okulun bahçesindeki ceviz ağacından düştü. Düşmenin ardından hastaneye kaldırılan Aksoy, Kayseri Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Ancak Aksoy, doktorların tüm müdahalelerine 3 haftadır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

'HER ZAMAN SAYGI, MİNNET VE SEVGİYLE ANILACAK'

Fikret Aksoy'un görev yaptığı Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden paylaşılan taziye mesajında 'Atölyelerimizde yetiştirdiği sayısız öğrenci, eğitime ve mesleki teknik eğitime sunduğu paha biçilmez emeklerle; okulumuzda her zaman saygı, minnet ve sevgiyle anılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine, öğrencilerine ve tüm eğitim camiamıza başsağlığı ve sabır dileriz' denildi.

Fikret Aksoy, yarın Hulusi Akar Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından cenazesi Erkilet Bülbülpınarı mezarlığında toprağa verilecek.