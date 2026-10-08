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Giriş Tarihi: 08.10.2026 19:09

Ceviz toplarken ağaçtan düştü! 61 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Siirt’in Şirvan ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen 61 yaşındaki Necat Buğutekin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Ceviz toplarken ağaçtan düştü! 61 yaşındaki adam hayatını kaybetti
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Olay, Şirvan ilçesine bağlı Narlıkaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ceviz toplamak amacıyla ağaca çıkan 61 yaşındaki Necat Buğutekin, bir süre sonra dengesini kaybederek yere düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Düşme sonucu ağır yaralanan Buğutekin, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Buğutekin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Buğutekin'in cenazesinin, hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#SİİRT
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Ceviz toplarken ağaçtan düştü! 61 yaşındaki adam hayatını kaybetti
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