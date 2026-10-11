Ceviz toplarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Olay, Nevşehir merkeze bağlı Çat Kasabası yolu üzerindeki Kepez mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahçesinde ceviz toplamak için alüminyum sırık kullanan Seyit Kurugöllü, sırığın yüksek gerilim hattına temas etmesiyle elektrik akımına kapıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen 45 yaşındaki Kurugöllü kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Kurugöllü'nün cenazesi, olay yerindeki işlemlerin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.