"Çevre dostu elektrikli tekneler ile suyumuz da havamız da daha temiz, daha berrak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla start verilen 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefleri doğrultusunda hız kesmeden çalıştıklarını belirten Bakan Özhaseki, şunları kaydetti: "2016 yılında hayata geçirdiğimiz proje ile Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Akyaka Kadın Azmağı'nda faaliyet gösteren gezi teknelerinin elektrikli, çevre dostu teknelere dönüşümünü sağladık. Şarj edilerek ya da güneş enerjisiyle çalışan teknelerimizle, suyumuz da havamız da daha temiz, daha berrak bir görünüm kazandı."

AZMAK TURU ARTIK GÜRÜLTÜSÜZ

Bayramda onbinlerce ziyaretçinin ilk tercihi olarak öne çıkan tekne turları doğal akvaryum olarak bilinen Akyaka Kadın Azmağı'nda ziyaretçiler pat pat motor sesinden uzakta sakin turlarda bayram tatilinde buraya hayran olduklarını belirtiler.