Bakan Kurum: 10 gün sonra 200 bininci evimizin anahtarını teslim edeceğiz

Bakan Murat Kurum, memleketi Konya'da İnşaat Mühendisleri Günü Onur Gecesi Programına katıldı.

Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki programda konuşan Bakan Kurum, Başkan Erdoğan'ın mühendislerin yurtiçi ve yurtdışında altın çağını başlatan kişi olduğunu söyledi. Bakan Kurum, "Hiç şüphesiz, mühendislerimizin hem yurt içinde hem de yurt dışında altın çağını başlatan kişi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Kendileri, 1994'teki o efsane belediye başkanlığından bu yana daima mühendislerle çalıştılar. Genç mühendislerin bilgisine, tecrübe ve aksiyonlarına, insiyatif alma güçlerine, atılımcı ruhlarına daima güvendiler ve mühendisleri sonuna kadar desteklediler. Allah kendilerinden razı olsun" dedi.