Bakan Kurum: 10 gün sonra 200 bininci evimizin anahtarını teslim edeceğiz

Bakan Murat Kurum, memleketi Konya'da İnşaat Mühendisleri Günü Onur Gecesi Programına katıldı.
Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki programda konuşan Bakan Kurum, Başkan Erdoğan'ın mühendislerin yurtiçi ve yurtdışında altın çağını başlatan kişi olduğunu söyledi. Bakan Kurum, "Hiç şüphesiz, mühendislerimizin hem yurt içinde hem de yurt dışında altın çağını başlatan kişi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Kendileri, 1994'teki o efsane belediye başkanlığından bu yana daima mühendislerle çalıştılar. Genç mühendislerin bilgisine, tecrübe ve aksiyonlarına, insiyatif alma güçlerine, atılımcı ruhlarına daima güvendiler ve mühendisleri sonuna kadar desteklediler. Allah kendilerinden razı olsun" dedi.
"10 GÜN SONRA 200 BİNİNCİ EVİMİZİ TESLİM EDECEĞİZ"
Avrupa ülkelerinin ülkemize hayranlık duyduğunu ifade eden Murat Kurum, "Elâzığ, Malatya ve İzmir'de depremlerle karşılaştık, hemen sizlerle birlikte soluğu afet alanlarında aldık. Antalya ve Muğla'da yangınlar; Giresun, Trabzon, Rize, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da seller yaşadık; hepsinde de sarı çizmemizi giydik, baretimizi taktık, yeni yuvalarımızı sizlerle birlikte inşa ettik. En son milletimizi yasa boğan asrın felaketini yaşadık. Orada da mühendis kardeşlerimizle sahada omuz omuza koştuk.
Depremin üzerinden geçen zaman içinde yüzlerce yabancı mevkidaşımızla ikili görüşmeler yaptık. Kendileri de bize hep "Avrupa ülkeleri yaşadıkları sellerin bile izini senelerce silemezken, siz adeta bir ülkeye yetecek kadar konut yapıyor ve halkınıza sunuyorsunuz" diyerek azmimize, gayretimize hayran oluyorlar.
Dünyaya parmak ısırtan bu çabamız, çok daha büyük bir hızla devam ediyor. Şu ana kadar 155 bin konutumuzu alnımızın akıyla teslim ettik. İnşallah 10 gün sonra da 200 bininci yuvamızın anahtarlarını kardeşlerimize teslim edeceğiz. Ve inşallah, 2025 yılının sonunda evine girmeyen tek bir vatandaşımızı bırakmayacağız" diye konuştu.