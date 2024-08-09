Çevreyi kirleten 16 işletmeye 12 milyon TL ceza kesildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bolu kent merkezinden geçen Büyüksu Deresi ve Gerede Çayı'na yönelik son dönemde artan çevre kirliliği ihbarları üzerine harekete geçti. Bakanlık, tespit edilen su kirliliği üzerine bölgedeki tesislerde denetim çalışmalarına hız verdi.

16 TESİSE 12 MİLYON TL'Yİ AŞKIN CEZA KESİLDİ

Son 2 aydaki 39 denetimde, atıksu arıtma tesislerinden alınan 35 numune analiz edildi. Çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 16 işletmeye toplam 12 milyon 594 bin TL ceza uygulandı. Bakanlık, Gerede İlçesi'nde yapılan denetimlerde, su kirliliğine neden olduğu tespit edilen 60 deri işletmesi ve 1 kemik unu üretim tesisinin faaliyetlerini durdurdu.

BOLU BELEDİYESİ'NE 1 MİLYON TL'Yİ AŞAN CEZA

Bakanlık denetim ekipleri, Bolu Belediyesi'ne ait atıksu arıtma tesisinde de incelemelerde bulundu. Denetimlerde, atıksuların yalnızca bir kısmının arıtıldığı, büyük kısmının ise arıtılmadan doğrudan Büyüksu Deresi'ne verildiği belirlendi.

26 KAT DAHA KİRLİ

Alınan numunelerde, deşarj edilen suyun çevre mevzuatında izin verilen kirlilik değerlerinin yaklaşık 26 katı fazla kirlilik içerdiği tespit edildi. Bu ciddi ihlal nedeniyle Bolu Belediyesi'ne 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 1 milyon 161 bin 568 TL ceza verildi.