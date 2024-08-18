Çevreyolunda park can aldı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Yamaçtepe çevre yolunda meydana gelen olayda, iddiaya göre, çevre yolunda motosikletiyle seyir halinde olan Ertunga Tunç (24) park halinde duran aracı fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Tunç'u Gaziantep Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Genç sürücü doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tunç'un cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.