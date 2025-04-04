Ceylanpınar’da göçükte yaralanan Yılmaz’a geçmiş olsun ziyareti

Dün, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşanan olayda, kanalizasyon hattı çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 4 işçi göçük altında kaldı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu çıkarılan Engin Çekiç, Kadir Altıngöz ve Halil Kartalmış hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti Göçükte Nihat Yılmaz ise yaralı olarak kurtarıldı.

YARALI YILMAZ'A GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Yaşamını yitiren işçiler Halil Kartalmış, Engin Çekiç, Kadir Altınsöz, Ceylanpınar Aile Mezarlığı'nda Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları ve dualarla toprağa verildi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı, Hikmet Başak ve Harran Kaymakamı Harun Reşit Han meydan gelen göçükte yaralanan Nihat Yılmaz ve ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.