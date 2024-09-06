Ceylanpınar’da jandarma aracı tır ile çarpıştı: 3  asker yaralandı

Kaza Ceylanpınar-Akçakale yolu 30.km'sinde Gümüşsuyu işletmesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 31 NAT 45 plakalı tır ile çarpışan jandarma aracı kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Devrilen araç içerisinde bulunan 3 uzman çavuş yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza sonucu yaralanan 3 uzman çavuş yapılan müdahalenin ardından Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan uzman çavuşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma ekiplerince gözaltına alındı.