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Giriş Tarihi: 25.9.2023 18:25 Son Güncelleme: 25.9.2023 19:34

Ceylanpınar’da sınırı geçerken derede boğuldu

Şanlıurfa‘nın Ceylanpınar ilçesinde sınırı kaçak yollarla geçmeye çalışan yabancı uyruklu şahıs boğularak hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Ceylanpınar’da sınırı geçerken derede boğuldu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iddiaya göre; Suriye sınırında devriye görevi icra eden jandarma birimi, sınır hattında bulunan derede ceset fark etti. Olay yerine gelen su altı arama kurtarma ekipleri şahsın cansız bedenini sudan çıkardı.

Suriye'den sınırı geçmeye çalışırken derede boğulduğu düşünülen şahsın üzerinden Abdulmelik Kaiş adına düzenlenmiş yabancı kimlik kartı çıktı.

Şahsın cansız bedeni Ceylanpınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, daha sonra Abdulmelik Kaiş'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp kurumuna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Ceylanpınar’da sınırı geçerken derede boğuldu
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