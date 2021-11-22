Çeyrek asırlık dava! Tersane faciasının sembol ismiydi... "Kızım davanın peşini bıraktı ama ben devam ediyorum"

SÜREYİ GEÇİRDİ

Avukatın 2000 yılında İstanbul İdare Mahkemesi'nde İBB'ye açtığı dava ise süre aşımı nedeniyle reddedildi.



Songül Dağ bu kez avukatın görevini gereği gibi yerine getirmemesi nedeniyle zarara uğradıklarını belirterek avukatları Zekeriya Şerbetçioğlu'na tazminat davası açtı. Avukat da kendisini karaladıklarını öne sürüp aileye tazminat davası açtı.



Dağ ailesi, aynı kazada vefat eden ve yaralanan diğer itfaiyecilerin İdare Mahkemesinde açtıkları davaları kazandığını, kendi avukatlarının ise dava açma süresini kaçırdığı için tazminat alamadıklarını öne sürdü.

AVUKAT: AİLENİN ZARARI YOK

Avukat Şerbetçioğlu ise davanın zaman aşımına uğradığını, dava açma süresini kaçırmadığını öne sürdü. Görevini yerine getirdiğini savunan Şerbetçioğlu, Asliye Mahkemesinin görevsizlik kararından sonra İdare Mahkemesinde dava açmak için 30 günlük süre olsa bile, olaydan sonra 5 yıl içinde tazminat davası açılabileceğini, süre aşımı nedeniyle verilen kararın yanlış olduğunu iddia etti.



Avukat Şerbetçioğlu, İdare Mahkemesinde dava açması için Songül Dağ'ın kendisine talimat vermediğini, dava açması için gereken harç masrafını da 2000 yılının 6'ncı ve 7'nci ayında ödediğini ileri sürdü.



Avukat ayrıca, olayda ölen itfaiyecinin eşine ve çocuğuna maaş bağlanıp yardımlar yapıldığını, İBB'nin aileye ev de verdiğini, dolayısıyla ailenin herhangi bir zarara uğramadığını iddia etti.