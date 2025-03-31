Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü yalanladı: Hükümlü ve tutukluların kantin ihtiyacını karşılayamadığı iddiası asılsız

Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde bulunan hükümlü ve tutukluların kantin ihtiyaçlarını karşılayamadıklarına dair iddiaları Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü yalanladı.

DÜZENLİ YEMEK HİZMETİ SAĞLANMAKTA

Genel Müdürlük yapmış olduğu açıklamada "Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde bulunan kurumlarımızda, hükümlü ve tutukluların beslenme ihtiyaçları kurum tarafından sağlanmakta olup, yemek hizmetleri düzenli olarak sunulmaktadır. Günlük ana öğünler, diyet ve sağlık koşulları da göz önünde bulundurularak hazırlanmakta, yeterli ve dengeli beslenmeleri temin edilmektedir" ifadelerini kullandı.

HAFTA İÇİ HER GÜN KANTİN HİZMETİ

Hükümlü ve tutukluların kantin ihtiyaçları belirlenen program dâhilinde karşılandığını belirten Müdürlük, "Hafta içi her gün, belirlenen saatlerde kantin siparişleri alınmakta ve teslim edilmektedir. Ramazan Bayramı tatili de dâhil olmak üzere, kantin hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmamış, ihtiyaç duyulan tüm ürünler temin edilmiştir. Her ayın son günü, yasal mevzuat gereği, ceza infaz kurumlarında kantin ve depolarda sayım İşlemleri yapılmaktadır. Bu nedenle 31 Mart 2025 Pazartesi günü kantinde satış işlemi gerçekleştirilemeyecektir. Ancak, bu durum hükümlü ve tutuklulara önceden bildirilmiş, ihtiyaçlarını karşılamaları için gerekli kolaylıklar gösterilmiştir" açıklamalarında bulundu.

ÜCRETSİZ HİZMET

Ceza infaz kurumlarında barındırılan ve hesabında yeterli bakiyesi bulunmayan hükümlü ve tutukluların su, hijyen malzemeleri ve temel gıda maddelerinin kurum tarafından ücretsiz olarak temin edildiğini belirten Müdürlük, "Bu nedenle, hükümlü ve tutukluların temel ihtiyaçlarına erişimlerinin engellendiği iddiası kesinlikle gerçek dışıdır. Kurumumuzda barındırılan hükümlü ve tutuklulara yönelik hizmetler, insan hakları ve mevzuata uygun şekilde sürdürülmekte olup, kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadelerini kullandı.