Cezaevinde büyük skandal! Gardiyanlar da uyuşturucu operasyonunda şüpheli

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri ve ceza infaz kurumu görevlilerince 3 Eylül 2025'te planlı bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında hükümlülerin dışarıdaki şüpheliler aracılığıyla cezaevine uyuşturucu madde sokmaya çalıştığı tespit edildi. Hem ceza infaz kurumu içinde hem de dışarıdaki şüpheliler fiziki olarak takip edildi.

SUÇÜSTÜ OPERASYON

Olay günü ceza infaz kurumuna uyuşturucu getiren Ö.H.U. suçüstü yakalandı. Cezaevi içinde maddeyi satmaya hazırlanan hükümlü Y.A. ile birlikte gözaltına alındı. Cezaevinde yapılan aramalarda 13 paket halinde 11,82 gram AMG (bonzai hammaddesi) ve 1 paket halinde 0,30 gram esrar ele geçirildi .

TUTUKLAMA KARARI

Şüpheli Ö.H.U., 4 Eylül'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.A. da aynı kapsamda tutuklandı. Dosyada yer alan diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı.

"MÜSADE EDİLMEYECEK" VURGUSU

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, ceza infaz kurumlarına uyuşturucu sokulmasını engellemek için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ve bu tür girişimlere asla müsaade edilmeyeceğini açıkladı.