Cezaevinden çıktı 4 gün sonra cinayet işledi: Sözleri herkesi şaşırttı!

"PİŞMANIM" DEDİ

Hakkında "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan dava açılan Tuanay Ç.'nin Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Sanık duruşmaya SEGBİS ile katıldı, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Söz hakkı verilen sanık, "Tahliyemi istiyorum. Çıkınca işe başlayacağım. Zaten dışarıda suç işlemiyordum, yaptıklarımdan pişmanım" dedi.

Geçen celse akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için sanığı Adli Tıp Kurumuna sevk yazsısının yazıldığı ancak sırasının henüz gelmediği, 18 Aralık'ta kuruma sevkinin sağlanacağı öğrenildi. Mahkeme heyeti, cezai ehliyet rapor sonucunun beklenilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



Sanık ilk celsede verdiği ifadesinde; kendisi henüz 13 yaşındayken Şakir K. tarafından tecavüze uğradığını, olay günü maktulü görünce yine aynı olayın yaşanacağı düşüncesiyle uyuşturucu madde etkisinde hareket ettiğini iddia etmişti.