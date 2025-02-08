Cezaevinden firar etti! Taksi bagajında yakalandı

Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutulan K.S.T'nin, mahkemede, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla ifadesinin alınmasının ardından tutuklu yargılanmasına karar verildi.

K.S.T, açık cezaevinden firar etti.

Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri çalışma yürüttü.

Marmaris Çetibeli yol kontrol noktasında bir ticari taksiyi durduran ekipler, K.S.T'yi aracın bagajında yakaladı. Sürücü Ç.B.B. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından K.S.T. cezaevine teslim edilirken, taksi şoförü Ç.B.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.