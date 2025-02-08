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Giriş Tarihi: 8.2.2025 00:12

Cezaevinden firar etti! Taksi bagajında yakalandı

Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden tutuklu, saklandığı ticari taksinin bagajında yakalandı. Firari şahıs cezaevine teslim edilirken, taksi şoförü ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı

AA
Cezaevinden firar etti! Taksi bagajında yakalandı

Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutulan K.S.T'nin, mahkemede, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla ifadesinin alınmasının ardından tutuklu yargılanmasına karar verildi.

K.S.T, açık cezaevinden firar etti.

Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri çalışma yürüttü.

Marmaris Çetibeli yol kontrol noktasında bir ticari taksiyi durduran ekipler, K.S.T'yi aracın bagajında yakaladı. Sürücü Ç.B.B. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından K.S.T. cezaevine teslim edilirken, taksi şoförü Ç.B.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Cezaevinden firar etti! Taksi bagajında yakalandı
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