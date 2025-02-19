Cezaevinden izinli çıkan şahıs oğlu tarafından öldürüldü: Mahkemedeki ifadeler kan dondurdu!

"ŞİDDET UYGULUYORDU"

Hasan Sargül ve annesi Aydan Sargül'ün, Ergani Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Üst soyunu kasten öldürme' ve 'Eşe karşı kasten öldürme' suçlarından yargılandıkları davanın 2'nci duruşması görüldü. Duruşmada sanıklar ve avukatları ile Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi üyeleri hazır bulundu. Hasan Sargül, savunmasında babasının annesine ve kardeşlerine sık sık şiddet uyguladığını belirterek, "Ölen babam olaydan önce cezaevindeydi. Cezaevinde bulunma sebebi, anneme yapmış olduğu şiddetten dolayıdır. Cezaevinden olaydan 3-4 gün önce izinli olarak gelmişti. Cezaevinde açık taraftaydı. İzine gelmeden önce beni ve annemi zaman zaman arıyordu, telefonda bize 'Sizi öldüreceğim, siz ölmeyi hak etmişsiniz, bana para gönderin' diyordu. Biz bazen telefonu açmıyorduk. Çünkü bizi çok arıyordu, dengesiz konuşuyordu, bizi tehdit ediyordu. Babam daha önce anneme, bana ve kardeşlerime şiddet uyguluyordu, ben bunlara şahit oldum. Olay günü akşam eski olaylardan dolayı babam, annemle tartışmaya başladı, ben de olaya dahil oldum. Anneme ve bana ağza alınmayacak küfürler ediyordu. Daha sonra tüfek çıkararak annemin saçından tuttu ve anneme tutarak küfretti. Ben araya girdim, annemi bırakmasını istedim. Annem, babamın elinden kurtularak dışarıya doğru çıkmaya çalıştı. Ben de annemle dışarıya çıktık. Sonrasında babam arkamızdan geldi, ev tek katlı olduğundan kapıdan çıkar çıkmaz, dışarı çıktık. Sonra annemle bana ait olan motora yöneldik. Babam, elinde tüfekle bize 'Sizi öldürürüm, nereye gidiyorsunuz, gidemezsiniz' dedi. Bir anda tüfeği nedense yere doğru attı. Halen anneme küfretmeye devam ediyordu. Elinde nereden çıkardığını görmediğim bir bıçak vardı. Ben bıçağı görür görmez korktum, bu nedenle yerde bulunan tüfeği elime aldım. Tüfek elimdeyken motora doğru yöneldiğimizde babam elindeki bıçağı rastgele fırlattı. Aramızda tahminimce 7 metre mesafe vardı. Ben de kendimizi korumak maksadıyla tüfeği babama doğrultarak korkutmak amacıyla 'Bizi bırak, biz gideceğiz, yeter artık senin yaptıkların' dedim. Bunları söylerken babam da bekliyordu, anneme 'Motora bin, gideceğiz' dedim. Annem motora bindi, ben de bindim. Tüfek bu sırada elimdeydi. Babam motorun önüne doğru bizi engellemek için geldi. Ben de kurtulmak için rastgele elimdeki tüfekle bir sefer tetiğe bastım, nasıl olduysa iki defa ateşlenmiş, ancak ben tetiğe tek bastım. Babam yere düştü, ben bacaklarından, annem kollarından tutup içeriye taşıdık. Karnından kan geliyordu, annem yarasına bez bastırdı. Sonrasında annem bana jandarma ve ambulansı aramamı söyledi, ben de yalnızca ambulansı aradım. Jandarma kendisi beni aradı. Babamı kasten öldürme amacım bulunmamaktadır. Tamamen annemi korumak ve kurtulmak için bu şekilde hareket ettim. Tahliyemi talep ediyorum, bu suçu işlediğim için pişmanım" dedi.