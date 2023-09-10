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Giriş Tarihi: 10.9.2023 12:16 Son Güncelleme: 10.9.2023 13:21

Cezaevinden izinli çıktı denizde boğuldu

Antalya’da Elmalı T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan 3 günlüğüne izinli olarak çıkan Atilla Geriş (23) denizde boğularak hayatını kaybetti. Olayı öğrenen gencin yakınları sinir krizi geçirdi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Cezaevinden izinli çıktı denizde boğuldu

Antalya'da Elmalı T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli olarak çıkan 3 arkadaş bugün sabah saat 09.00 sularında denize girmek için Konyaaltı Sahili'ne gitti. Atilla Geriş, arkadaşları kıyıdayken tek başına denize girdi. Yaklaşık 1 saat sonra bir vatandaşın suyun üzerinde hareketsiz halde bir kişinin olduğunu söylemesi üzerine 112 acil çağrı merkezine bilgi verildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi tarafından bot yardımıyla karaya çıkarılan Geriş'in sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Geriş'in cansız bedeni, ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberi alan Geriş'in yakınlarının sinir krizi geçirdi. Geriş'in 3 günlüğüne izinli olarak cezaevinden çıktığını belirten akrabaları, "Çok iyi yüzme biliyordu. Denizde boğulacak biri değildi. İnanamıyoruz, keşke cezaevinden izinli çıkmasaydı" diyerek üzüntüsünü bildirdi. Gerişin yüzlerce yakını Adli Tıp Kurumu'na akın edince polis güvenlik önlemleri aldı. Talihsiz genç Kurşunlu Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

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Cezaevinden izinli çıktı denizde boğuldu
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