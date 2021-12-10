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Giriş Tarihi: 10.12.2021 12:57 Son Güncelleme: 10.12.2021 13:18

“Cezaevine özenmeyin” dedi: Çete operasyonunda yakalandı

ABBAS ÇAKAR
“Cezaevine özenmeyin” dedi: Çete operasyonunda yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği operasyon ile çökertilen “Pitbull Çetesi’nin lideri olduğu ileri sürülen Mustafa Gündüz’ün, kısa bir süre önce bir youtube kanalı için verdiği röportaja ait görüntüler ortaya çıktı. Röportaj’da kendisinden ve izinli olarak çıktığı cezaevlerinden bahseden Gündüz’ün “cezaevine özenmeyin” sözleri ise dikkat çekti.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, tehdit, yaralama ve benzer iddialar ile geçtiğimiz Salı günü düzenlenen operasyonda, Kocaeli ve İstanbul'dan 16 kişi gözaltına alındı. " Dağlı Kardeşler' ile 'Pitbull Çetesi' olarak bilinen çetenin liderinin ise 14 yıldan bu yana cezaevinde kalan, kısa bir süred önce Covid-19 izini ile serbest kalan Mustafa Gündüz olduğu ileri sürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler sabah saatlerinde Gebze Adliyesine sevk edildi.

RÖPORTAJ VERMİŞ
Gebze ve Darıca bölgesinde birden fazla suça karıştıkları iddia edilen grubun lideri olduğu ileri sürülen Gündüz ile ilgili ise 2 farklı youtube kanalında görüntüler ortaya çıktı. Özellikle bir youtube kanalına yarım saatlik röportaj veren ve hayatından, cezaevleri ile kabadayılık hakkında bilgiler veren Mustafa Gündüz'ün en çok dikkat çeken sözleri ise gençlere verdiği "Cezaevlerine özenmeyin, cezaevine girmemek için uğraşın" sözleri oldu. 'Karabeyaz' ve 'Baba' akabı ile tanınan Gündüz'ün röportaj esnasında, hiçbir zaman cezaevinden hoşlanmadığını ve cezaevlerinin özenilecek bir yer olmadığını söylemesine rağmen, birden fazla iddia ile özel harekâtla operasyonla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmesi herkesi şaşırttı.

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“Cezaevine özenmeyin” dedi: Çete operasyonunda yakalandı
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