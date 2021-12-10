“Cezaevine özenmeyin” dedi: Çete operasyonunda yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, tehdit, yaralama ve benzer iddialar ile geçtiğimiz Salı günü düzenlenen operasyonda, Kocaeli ve İstanbul'dan 16 kişi gözaltına alındı. " Dağlı Kardeşler' ile 'Pitbull Çetesi' olarak bilinen çetenin liderinin ise 14 yıldan bu yana cezaevinde kalan, kısa bir süred önce Covid-19 izini ile serbest kalan Mustafa Gündüz olduğu ileri sürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler sabah saatlerinde Gebze Adliyesine sevk edildi.

RÖPORTAJ VERMİŞ

Gebze ve Darıca bölgesinde birden fazla suça karıştıkları iddia edilen grubun lideri olduğu ileri sürülen Gündüz ile ilgili ise 2 farklı youtube kanalında görüntüler ortaya çıktı. Özellikle bir youtube kanalına yarım saatlik röportaj veren ve hayatından, cezaevleri ile kabadayılık hakkında bilgiler veren Mustafa Gündüz'ün en çok dikkat çeken sözleri ise gençlere verdiği "Cezaevlerine özenmeyin, cezaevine girmemek için uğraşın" sözleri oldu. 'Karabeyaz' ve 'Baba' akabı ile tanınan Gündüz'ün röportaj esnasında, hiçbir zaman cezaevinden hoşlanmadığını ve cezaevlerinin özenilecek bir yer olmadığını söylemesine rağmen, birden fazla iddia ile özel harekâtla operasyonla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmesi herkesi şaşırttı.