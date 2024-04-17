Cezeri’nin icatları Rami Kütüphanesi’nde sergilenecek

Yaşadığı dönemin önemli mucit ve mühendislerinden sayılan, sibernetiğin ilk adımlarını attığı düşünülen Cezeri'nin bazı icatları ve makineleri Rami Kütüphanesi'nde sergilenecek. Sergi, 26 Nisan- 26 Haziran tarihleri arasında 08.30-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek. Dünya'nın ilk makine mühendisi olarak görülen Cezeri, 12. ve 13. yüzyıllarda Diyarbakır Cizre yöresinde yaşadı. Artuklu Sarayı'nda "reis el amal" (başmühendis) olarak 32 yıl görev yapan Cezeri, su saatleri, otomatlar, su kaldırma düzenekleri, fıskiyeler, şifreli anahtarlar ve daha pek çok mekanizmanın tasarımına imza attı. Sibernetik ve robot bilimi konusunda önemli çalışmalar yapan ilk bilim insanı olarak kabul edilen Cezeri, aynı zamanda bu alanlarda farklı eserler de kaleme aldı.