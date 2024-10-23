ÇGC Başkan adayı Kurtul Çakın: Birlikte güzel günlere

Önümüzdeki dönem yapılacak ÇGC genel kurulu için başkanlık görevine talip olduğunu açıklayan A.Kurtul Çakın, "birlikten güç doğar" temalı toplantıların ikincisinde yaptığı konuşmada, "Daha güçlü, daha saygın, daha işlevsel ve daha etkin bir cemiyet çatısı altında buluşmak istiyoruz. Üyelerimizin tamamının desteğiyle çok güzel günlerde bir araya geleceğimizi ve cemiyetimize layık olduğu saygınlığı kazandıracağımıza inanıyorum" dedi.

COŞKULU KATILIM

Seyhan Oteli'nde düzenlenen toplantıya katılım oldukça yoğundu. Konuşmasını çeşitli başlıklar altında sürdüren A. Kurtul Çakın, kurumsallığı çok önemsediklerini belirterek, "1975 kurulan ve ülkemizin sayılı basın örgütleri arasında gösterilen Çukurova Gazeteciler Cemiyeti bugün maalesef saygınlığından ve etkinliğinden çok uzaklaşmış bir kurum görünümünde. Ama biz göreve getirildiğimiz ilk günden itibaren cemiyetimizin daha saygın, daha etkin, daha işlevsel ve daha güçlü bir yapıya kavuşması için elimizden geleni yapacağız. Elbette bunu yaparken en büyük desteği değerli üyelerimizden alacağız" diye konuştu.

ÖDÜL TÖRENLERİ-SOSYAL TESİSLER

Cemiyetin her yıl yaptığı basın özendirme yarışmalarının sıradanlaştığını öne süren Çakın, "Eskiden yarışma günü yaklaştığında çalışan gazetecileri bir heyecan kaplar, kimin ödül alacağı merakla beklenirdi. Şimdi ne yarışma ne de ödül töreni kimsenin ilgisini çekmiyor. Ödül alan gazeteciler bunun gururunu haklı olarak yaşayamıyor. Biz göreve geldiğimizde bu konuyu tümüyle ele alacağız. Yarışmalarımız hak ettiği kaliteye ulaşacak. Yarışma jürisi ödül alan eseri bulmak için yoğun mesaj harcayacak. Törenler çok görkemli salonlarla gazetecilere yakışır biçimde olacak. Üyelerimiz ellerinde tabldotlarla sıraya girerek yemek almaktan, masaya konulan bir şişe meşrubatı içme yarışına girmekten kurtulacak" şeklinde konuştu.

HER ADIM ÜYELERİMİZİN YARARINA OLACAK

Cemiyetin çok görkemli bir sosyal tesise kavuşturulması için çok önemli projeleri olduğunu da vurgulayan Çakın, mevcut tesislerin de muhteşem bir yapı haline dönüştüreceklerini, bunun için destek vermeye hazır birçok kurumun olduğunu vurguladı. Yapacakları işleri ve hayata geçirmek istedikleri projeleri sıralayan başkan adayı A.Kurtul Çakın, özellikle çeşitli nedenlerle evden dışarı çıkamayan cemiyetin yaşlı üyelerinin evlerinden alınarak tesislere getirileceğini söyleyerek, "Attığımız her adım üyelerimizin yararına olacak. Kuracağımız basın müzesi herkesin ilgisini çekecek. Üyelerimizin aileleriyle birlikte yaz tatilini yapmalarını sağlamak için girişimlerimiz olacak. Özetle daha güçlü bir cemiyet için bütün üyelerimizin oylarına talibim. Kongre gününe kadar proje üretmeye ve kaynak yaratmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.