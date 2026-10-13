’Change’ araç çetesine operasyon! 23 şüpheliye gözaltı kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu, vatandaşları mağdur eden oto dolandırıcılarına darbe indirdi. Yürütülen titiz takip ve soruşturma kapsamında, organize bir şekilde çalışan "Change" şebekesi çökertildi.

DEPREM VE YANGINDA ZARAR GÖRMÜŞ ARAÇLARI KULLANDILAR

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takipler sonucu çetenin akılalmaz yöntemi deşifre edildi. Şüphelilerin; trafik kazası, yangın ve deprem gibi felaketler sonrasında ağır hasar kaydı alarak tamamen kullanılamaz hale gelen "pert" araçları topladığı belirlendi. Ağır hasarlı araçların fabrikasyon seri ve şase numaralarını, yurt dışından kaçak yollarla getirilen veya piyasadan temin edilen hacizli ve yakalamalı araçlara entegre eden çetenin, bu yolla araç kimliklerini değiştirdiği saptandı.

61 ARACI SATIP DOLANDIRDILAR

Detaylı incelemeler sonucunda şebekenin, "change" yaparak kimliğini değiştirdiği tam 61 adet aracı hiçbir şeyden haberi olmayan vatandaşlara satarak büyük bir vurgun yaptığı ve nitelikli dolandırıcılık eylemi gerçekleştirdiği tespit edildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI DÜĞMEYE BASILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, elde edilen somut deliller üzerine operasyon için düğmeye bastı. Aralarında İstanbul, Çanakkale, Ordu ve Samsun'un da bulunduğu 4 ildeki 12 farklı adrese eş zamanlı operasyon talimatı verildi. Soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Nitelikli dolandırıcılık', '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından yakalama, gözaltı ve adreslerde suç unsuru delillere el konulması amacıyla arama kararı çıkarıldı.