Change oto operasyonunda 14 gözaltı: 306 milyon liralık malvarlığı tespit edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, 2024 yılında gerçekleştirilen Change Oto operasyonuyla bağlantılı yeni bulgulara ulaşıldı. Hatay ilinde hasar görmüş araçların yurt dışından getirilen araçlarla değiştirilmesi yöntemiyle elde edilen suç gelirlerinin, eş, kardeş, anne ve diğer üçüncü kişiler adına malvarlığı değerleri edinilmesinde kullanıldığı değerlendirildi. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik eylemlere iştirak ettikleri değerlendirilen 19 şüpheli belirlendi.

306 MİLYON LİRALIK MALVARLIĞI DEĞERİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, suç gelirlerinin aklanmasına konu olduğu değerlendirilen malvarlığı değerlerinin toplamının yaklaşık 306 milyon lira olduğu tespit edildi.

ANKARA MERKEZLİ EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elde edilen bulgular doğrultusunda, Ankara merkezli olmak üzere farklı illerde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 19 şüpheli hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Soruşturmanın suç gelirlerinin kaynağının, bu gelirlerle bağlantılı malvarlığı hareketlerinin ve ilgili kişilerin tespit edilmesi amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.