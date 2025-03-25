CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Akın Gürlek’e küstah sözler

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İBB ve Ekrem İmamoğlu'nun 560 milyar liralık yolsuzluğu ile ilgili tek bir açıklama yapamadı. Hakkında terör ve yolsuzluk suçlarından soruşturma başlatılan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sokak çağrısı yaparak halka sokak çağrısı yaptı. Sokağa inen vandallar polisimize saldırırken Özgür Özel ise boykot provokasyonuna başladı.