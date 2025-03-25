Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İBB ve Ekrem İmamoğlu'nun 560 milyar liralık yolsuzluğu ile ilgili tek bir açıklama yapamadı. Hakkında terör ve yolsuzluk suçlarından soruşturma başlatılan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sokak çağrısı yaparak halka sokak çağrısı yaptı. Sokağa inen vandallar polisimize saldırırken Özgür Özel ise boykot provokasyonuna başladı.
PARTİSİNİN GRUP TOPLANTISINDA YARGIYI HEDEF ALDI
Yolsuzluk bahanesi ile yerli ve milli malları boykot etme çağrısı yapan ve Türkiye ekonomisine zarar vermeyi hedefleyen Özgür Özel, sabah saatlerinde soluğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde aldı. Tutuklu Ekrem İmamoğlu ile görüştükten sonra da partisinin İstanbul Beşiktaş'taki grup toplantısına katıldı.
SAVCI AKIN GÜRLEK'E HAKARETLER YAĞDIRDI
Her fırsatta 'hukuk ve adalet' kelimelerini dilinden düşürmeyen ancak konu kendisi ve partisi olduğunda hukuku hiçe sayan Özgür Özel, kürsüden İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e hakaretler yağdırdı. Özel, "Meşe'nin Çınar'ın Ladin'in duyumlarıyla İstanbul'un gözünün önünde çalışan birisini içeri koydunuz ya… Ben sana ne lakap takayım savcı? Desem desem odun derim odun odun!" diyerek Akın Gürlek'i hedef aldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Akın Gürlek'e küstah sözler | Video