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Giriş Tarihi: 12.1.2025 19:57 Son Güncelleme: 12.1.2025 20:02

CHP lideri Özel’e Çiğli’de taşeron protestosu!

İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptıkları için Başkan Cemil Tugay'ın önce parmak sallayıp sonra da işten attırdığı taşeron şirket işçileri CHP lideri Özgür Özel'i Çiğli Belediyesi’nin toplu açılış töreninde yaptığı konuşma sırasında protesto etti. Eylem yapan işçiler apar topar alandan uzaklaştırıldı. İşçiler güvenceli iş taleplerini tekrarlayıp slogan attı.

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CHP lideri Özel’e Çiğli’de taşeron protestosu!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'in geçtiğimiz günlerde başkanlık makamı önünde eylem yaptıkları için önce ayarlayıp sonrada işten attırdığı taşeron işçiler ,Başkan Tugay'ın korkulu rüyası haline geldi.

PROTESTO ETTİLER

Bir takım temaslarda bulunmak ve ilçe belediyelerin hayata geçirdiği projelerin açılışları yap.ak için İzmir.ir'e gelen CHP GZenel Başkanı Özgür Özel Ciğli'de taşeron işçilerin protestosu ile karşılaştı.

ZORLA UZAKLAŞTIRILDILAR

CHP lideri Özgür Özel'in konuşma yaptığı sırada sloganlarla tepkilerini dile getiren taşeron işçiler zabıta ekipleri ve emniyet güçleri tarafından müdahale edilerek, konuşma yapılan alanın dışarısına çıkarıldı. Güvenceli iş istediklerini belirten taşeron işçiler ise eylemlerine önümüzdeki günlerde de devam edeceklerini belirtip alandan ayrıldı.

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CHP lideri Özel’e Çiğli’de taşeron protestosu!
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