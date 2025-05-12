Haberler Yaşam Haberleri CHP otobüsü şoförü 6 Ekim’de hakim karşısına çıktı
Giriş Tarihi: 12.5.2025 12:35 Son Güncelleme: 12.5.2025 13:08

CHP otobüsü şoförü 6 Ekim’de hakim karşısına çıktı

Ankara’da 23 Nisan’da eski meclis binasına gitmek üzere hareket eden ve polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak CHP otobüsünü 5 polis memurunun üzerine süren şoför Gökhan Gülyurt 6 Ekim’de hakim karşısına çıkacak.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
CHP otobüsü şoförü 6 Ekim’de hakim karşısına çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında CHP heyetini taşıyan şoför Gökhan Gülyurt gözaltına alınmış, mahkeme tarafından kendisine ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. Gökhan Gülyurt hakkında 5 polis memuruna yönelik 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan toplam 13,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Gülyurt'un kullandığı otobüs silah sayılarak, güvenlik güçlerine karşı görevlerini yapmalarını engelleyecek şekilde sürmesinin cebir niteliğinde olduğu ve 'Görevi yaptırmamak için direnme suçunu' oluşturduğu aktarıldı.

Hazırlanan iddianame Ankara 72. Asliye Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme davanın ilk duruşmasının 6 Ekim'de görülmesini kararlaştırdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
CHP otobüsü şoförü 6 Ekim’de hakim karşısına çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz