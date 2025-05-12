CHP otobüsü şoförü 6 Ekim’de hakim karşısına çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında CHP heyetini taşıyan şoför Gökhan Gülyurt gözaltına alınmış, mahkeme tarafından kendisine ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. Gökhan Gülyurt hakkında 5 polis memuruna yönelik 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan toplam 13,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Gülyurt'un kullandığı otobüs silah sayılarak, güvenlik güçlerine karşı görevlerini yapmalarını engelleyecek şekilde sürmesinin cebir niteliğinde olduğu ve 'Görevi yaptırmamak için direnme suçunu' oluşturduğu aktarıldı.

Hazırlanan iddianame Ankara 72. Asliye Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme davanın ilk duruşmasının 6 Ekim'de görülmesini kararlaştırdı.