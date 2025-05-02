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Giriş Tarihi: 2.5.2025 00:15 Son Güncelleme: 2.5.2025 00:27

CHP'den Konya'da kurusıkı provokasyonu! Valilikten açıklama: Şüpheliler gözaltında

Konya'nın Çumra ilçesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumartesi günü kentte düzenleyeceği mitinge halkı davet için sokaklarda anons yapan partiye ait ses yayın aracı geçtikten sonra Mehmet K., isimli şahıs kurusıkı tabancayla havaya ateş etti. CHP bu olayı kendilerine karşı yapılan silahlı saldırı olarak lanse etti, fakat söz konusu bu provokasyonun gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Konya Valiliği’nden yapılan açıklamada “Şahıslar 2 Mayıs günü Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı'nda mevcutlu olarak hazır edilmek üzere gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi. Öte yandan şüpheli, ifadesinde sevinçten havaya ateş açtığını belirterek “CHP’ye sempati duyuyorum” dedi.

CHP’den Konya’da kurusıkı provokasyonu! Valilikten açıklama: Şüpheliler gözaltında

Konya'nın Çumra ilçesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cumartesi günü kentte düzenleyeceği mitinge halkı davet etmek için sokaklarda anons yapan partiye ait ses yayın aracı geçtikten sonra Mehmet K., kurusıkı tabancayla havaya ateş etti. Araçtaki partililerin şikayeti üzerine Mehmet K., gözaltına alındı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Halk Partisi sesli yayın aracının 3 Mayıs'ta gerçekleşecek Konya mitingi için tanıtım yaptığı sırada, Çaybaşı Mahallesi'nde bulunan sanayi içerisinde bir iş yerinin önünde seyir halindeyken M.K. ve B.D'nin "kurusıkı" diye tabir edilen silahla havaya ateş ettiğinin öğrenildiği belirtildi.

Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu şüpheli şahısların kurusıkı tabancayla kısa sürede yakalandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Şüpheli M.K. emniyette verdiği ifadesinde, kendisinin CHP'ye sempati duyduğunu, ayrıca aracın 70 plakalı olması nedeniyle hemşehrisi olduğu tanıtım aracını görünce sevinçten havaya ateş ettiğini beyan etmiş, olay yerinde iki adet boş kurusıkı kovanı bulunarak incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır.

Şüpheli şahısların, iş yerinde, evlerinde ve araçlarında arama yapılmış, suç ve suç unsuruna rastlanılmamıştır. Şahıslar 2 Mayıs günü Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı'nda mevcutlu olarak hazır edilmek üzere gözaltına alınmıştır."

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CHP'den Konya'da kurusıkı provokasyonu! Valilikten açıklama: Şüpheliler gözaltında
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