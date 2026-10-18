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Giriş Tarihi: 18.10.2026 20:37

CHP’den Üsküdar Belediyesi açıklaması! Yeni Parti ve CHP ayrı adaylar çıkaracak

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimine ilişkin hem CHP’nin hem de Yeni Parti’nin aday çıkaracağını söyledi. Sarı, CHP’nin 9, Yeni Parti’nin 9, AK Parti’nin 23 meclis üyesi olduğunu ifade etti.

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CHP’den Üsküdar Belediyesi açıklaması! Yeni Parti ve CHP ayrı adaylar çıkaracak
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Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından 1 Ağustos'ta İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Belediye Meclisinde yapılan seçim sonucunda 8 Eylül'de, Dündar Ziya Gültekin başkan vekili seçildi.

BAŞKAN VEKİLİ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine katılmak üzere Ankara'ya giderken Düzce'de Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı ilçesi Sarıçökek mevkiinde meydana gelen trafik kazasında yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gültekin, doktorların yaklaşık 1,5 saat süren müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

YENİDEN SEÇİM YAPILACAK

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in 15 Ekim'de geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine yeni başkan vekilinin belirlenmesi için Belediye Meclisinin toplantıya çağrıldığı bildirildi.

Açıklamada, Üsküdar Belediye Meclisinin yeni Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 20 Ekim 2026 Salı günü saat 10.00'da toplanmasının uygun görüldüğü belirtildi.

CHP VE YENİ PARTİ AYRI AYRI ADAY ÇIKARACAK

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Üsküdar Belediye Başkanvekili seçiminde CHP ve Yeni Parti'nin ayrı adaylarla yarışacağını açıkladı. Mecliste CHP'nin 9, Yeni Parti'nin 9, AK Parti'nin ise 23 üyesi bulunuyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ANKARA
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