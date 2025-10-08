CHP’li baba oğlu için Ankara’ya yürüyor: “Bir anne ve torun sahibi Sayın Emine Erdoğan’a gideceğim”

Adana'da CHP İl Başkanlığında 3 yıl idari personel olarak sigortasız çalıştırıldığını iddia eden Ahmet Sönmezer (59), oğlu Uğurcan Sönmezer'in (31) 6 yıl önce pankreas hastalığına yakalandığını, CHP genel merkezine gidip yardım istediğini, ancak hiç kimsenin kendisiyle ilgilenmediğini belirterek Adana'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı. Tek umudunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan olduğunu ifade eden Sönmezer, "CHP genel merkezine gittim, dönemin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu benimle görüşmek yerine korumalarını üzerime gönderdi.

Oğluma yardım yapılmadığı için eylem yapıyorum. Ben CHP'nin emektar bir çalışanıyım. Adana il binasında 3 yıl sigortasız çalıştım.. Zeydan Karalar Seyhan Belediye Başkanıyken kendisiyle görüştüm o da benimle ilgilenmedi. CHP genel merkezinde açıklama yaptıktan sonra Sayın Emine Erdoğan'a gideceğim" dedi. Ahmet Sönmezer, "Beni anlayacak bir anne ve torun sahibi Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye gidiyorum" dövizini üzerine giyerek yürüyüşüne devam ediyor.