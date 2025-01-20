CHP’li başkan, konuşmasını eleştiren partiliyi dövdü!

CHP Ereğli İlçe Başkanlığı geçtiğimiz Cuma günü İlçe İstişare Toplantısı düzenledi. CHP'nin il ve ilçe teşkilatından çok sayıda partili de katıldığı toplantıda partiye uzun yıllardır emek veren 64 yaşındaki il ve ilçe delegesi Ergül Demirtaş'ta yer aldı. Toplantıda konuşan CHP'li Belediye Başkanı Umut Akpınar ise "Halk küçük düşünüyor, büyük düşünmemiz gerekiyor. Bizden iş istenmemesini istiyoruz. İktidara yürüyoruz ama gençliğimiz yok" şeklinde konuştu.

GENÇLİĞE SAHİP ÇIKILMAZSA GENÇLİK NASIL OLACAK

Ergül Demirtaş'ta İlçe Başkanı Nejat Türktaş'a "Gençliğe sahip çıkılmazsa gençlik nasıl olacak" diyerek düşüncelerini dile getirdi. Türktaş da bu düşüncesini başkana söylemesini istedi. Başkanla bir araya gelen Demirtaş, daha düşüncelerini tam olarak söyleyemeden Akpınar'ın hakaretlerine maruz kaldı. Demirtaş'ta, 'Belediye başkanı böyle konuşur mu?' diyerek karşılık verdi.

ÖNCE HAKARET SONDA DAYAK

Bunun üzerine Başkan Akpınar ve yanındakiler Demirtaş'ı ortalarına alarak dövmeye başladı. Boynunda ve yüzünün çeşitli yerlerinde yaralar oluşan Demirtaş polisi arayıp, yardım istedi. Hastaneden darp raporu alan Ergül Demirtaş, Başkan Akpınar ve kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu. Soruşturma sürüyor.