Haberler Yaşam Haberleri CHP’li başkanın oğlu, yeğeni ve damatları AK Parti’ye katıldı... Diyarbakır’da AK Partiye dikkat çeken katılım
Giriş Tarihi: 30.8.2025 14:53 Son Güncelleme: 30.8.2025 14:58

CHP’li başkanın oğlu, yeğeni ve damatları AK Parti’ye katıldı... Diyarbakır’da AK Partiye dikkat çeken katılım

Cumhuriyet Halk Partisi’nden AK Parti’ye katılımlar devam ederken, Diyarbakır CHP İl Teşkilatı Başkanı Selim Fidancı’nın oğlu, yeğeni ve damatlarının aralarında bulunduğu bir grup AK Parti’ye katıldı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
CHP’li başkanın oğlu, yeğeni ve damatları AK Parti’ye katıldı... Diyarbakır’da AK Partiye dikkat çeken katılım

Diyarbakır CHP İl Teşkilat Başkanı Selim Fidancı'nın oğlu Serhat Fidancı, yeğeni Halil İbrahim Parlatır ve damatların da aralarında bulunduğu bir grup, AK Parti'ye katıldı. Düzenlenen törende, yeni katılımcılara rozetlerini AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman ve AK Parti Silvan İlçe Başkanı Volkan Karadeniz taktı.

Törende konuşan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yol yürüyen AK Parti, yalnızca bir siyasi parti değil; milletimizin ortak değerlerini, kardeşliğini ve geleceğe dair umutlarını taşıyan büyük bir aile olmuştur. Bugün aramıza katılan kardeşlerimiz de bu ailenin kıymetli fertleri olmuşlardır. Daha önce aramıza katılan tüm dava arkadaşlarımızla birlikte, yeni gelen kardeşlerimizi de aynı samimiyetle bağrımıza basıyor, şehrimize ve ülkemize hizmet yolunda hep birlikte çalışıyoruz. AK Parti Silvan İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen törende, partimize katılan tüm arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, bu kutlu davada birlikte yürümenin gururunu yaşıyoruz."

ARKADAŞINA GÖNDER
CHP’li başkanın oğlu, yeğeni ve damatları AK Parti’ye katıldı... Diyarbakır’da AK Partiye dikkat çeken katılım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz