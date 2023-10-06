CHP’li belediye başkanının kızının güzellik merkezine silahlı saldırı

Adana'da CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in kızı Melike Çetin Aykal'ın güzellik merkezinin ve 24. Dönemde CHP Adana milletvekili Ali Demirçalı'ya ait inşaat firmasının bulunduğu iş merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Güzellik merkezine ve inşaat firmasına yaklaşık 15 merminin isabet ettiği silahlı saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, saldırıyı düzenleyenleri yakalamak için çalışma başlattı.

MOTOSİKLETLE GELDİLER

Olay, saat 10.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi 100'üncü Yıl Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı üzerindeki bir iş merkezinde meydana geldi. Henüz kimlikleri belirsiz motosikletli 2 şüpheli, iş merkezine tabancayla kurşun yağdırdı. Silahtan çıkan kurşunlar 24. Dönemde CHP Adana milletvekili Ali Demirçalı'ya ait inşaat firması ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in kızı Melike Çetin Aykal'a ait güzellik merkezinin camlarına ve duvarlarına isabet etti.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Şüpheliler daha sonra kaçıp kayıplara karıştı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı silahlı saldırı sırasında güzellik merkezinde bulunan kadınların da koşarak, iş yerini terk ettiği belirtildi. İş yerinin camlarına isabet eden kurşunlar nedeniyle güzellik merkezinde maddi hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kurşunların isabet ettiği iş yerlerinde inceleme yapan ekipler, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.