CHP’li belediyede kıdem tazminatı skandalı!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzelman, İzenerji ve İzbeton gibi şirketlerde çalışan yaklaşık binin üzerindeki belediye işçisi, geçen yıl Aralık ayında emekli oldu. Emekli maaşı bağlanan ancak aylardır kıdem tazminatlarını alamayan belediye işçileri mağdur oldu. Emekli olan bir grup işçi, kıdem tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları eylemlerine devam etti.

SÖZLER YERİNE GETİRİLMEDİ

Kültürpark'taki İzmir Sanat önünde bir araya gelen grup adına açıklama yapan Kenan Aras, geçen yıl aralık ayında emekli olan işçilere hala kıdem tazminatlarının ödenmediğini ve verilen sözlerin yerine getirilmediğini savundu. Mart ayından itibaren yaptıkları görüşmelere rağmen verilen sözlerin tutulmadığını belirten Aras, "Yıllarımızı verdiğimiz, alın terimizi döktüğümüz, kendi ailemiz gibi sahiplendiğimiz kurumumuz... Ne yazık ki emekli olduktan sonra defalarca söz verildiği halde tazminatlarımız ödenmemiştir." dedi.

KIDEM TAZMİNATI EYLEMİ

İşçi emeklilerinin sadaka değil yıllardır emeğiyle, alın teriyle çalışarak hak ettikleri kıdem tazminatlarını almak için eylem yaptıklarını dile getiren Aras, şunları kaydetti: "Aylardır mağdur ediliyoruz, bu kuruma yalan söylemek, sözünde durmamak yakışmıyor. Hak ettiğimiz paramızı alamadığımız için bankalara borçlanıyor ve büyük faizler ödemek zorunda kalıyoruz. Çocuklarımıza harçlık verememenin çaresizliğini yaşatmaya hakkınız yok Sayın Belediye Başkanı Cemil Tugay. Alacaklıların her gün kapımızı çalıp bizleri mahcup etmesine hakkınız yok Sayın Başkan. Bizleri 6 aydır mağdur eden, bankalara borçlandıran sizi ve belediye bürokratlarını sorumlu davranmaya davet ediyor ve derhal hakkımız olan kıdem tazminatlarımızın tamamını ödemenizi istiyoruz."