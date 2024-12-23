CHP’li belediyeler borç batağında! İcra memurları Eyüpsultan Belediyesi’ne girdi!

İstanbul'un CHP belediyelerinden Eyüpsultan Belediyesi ile uzun yıllar boyunca temizlik hizmetlerine dair araç kiralama hizmeti veren bir şirket arasında alacak krizi yaşandı. Şirketin belediyeden alacağı olan 90 milyon lirayı aşan borç için şirket avukatları ve icra memurları sabah saatlerinden itibaren haciz işlemi gerçekleştirmek üzere Eyüpsultan Belediyesi'ne gitti.

Eyüpsultan Belediyesi ile temizlik hizmetlerine dair araç kiralama hizmeti veren bir şirket arasında mart ayındaki yerel seçimler sonrası eylül ayında kontrat sona erdi. Firma 90 milyon liranın üzerindeki alacak için çalışma başlattı. Firma yetkililerinin iddiasına göre Eyüpsultan Belediyesi ile firma arasında birkaç kez borcun ödenmesi için görüşmeler yapıldığı fakat bir sonuç alınamadığı belirtildi. İddaya göre belediyenin önce yasal faizi ödemek istemediği sonrasında da 90 milyon lirayı aşan borcun yapılandırılarak taksitlerle ödeme teklifinde bulunulduğu kaydedildi. Firma yetkililerinin bu ödeme planını kabul etmemesi üzerine belediye yetkilileri kullanımda olan 3 park ve bir arsayı satıp borçlarını karşılamak istediğini belirtti. Firmada kamunun kullanımda olan park ve alanları satın almak istemediğini söyledi. Şirket tarafından 90 milyon lirayı aşan borç için haciz işlemi başlattı. Şirket avukatları ve icra ekipleri ile birlikte sabah saatlerinde Eyüpsultan Belediyesi başkanlık binasına geldi.

Şirket avukatı binaya girmeden önce yaptığı açıklamada ise daha önceki ihale işlemlerinden de belediye ile sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "2024 yılı içerisinde oluşan 90 milyonun üzerinde alacağımız ile ilgili iş bitişinden 3 ay geçmesine rağmen halen bir ödeme planı sunmadıkları için icra yoluyla tahsili başlattık, tüm yasal süreç sonunda 23 Aralık Pazartesi saat 10 gibi Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık bölümüne icra memuru ve avukatlarımızla giderek resmi işlemi başlattık. Eyüpsultan'da ihaleye girdik. Fakat bizim şirketle birlikte ihaleye giren başka bir şirket 118 milyon liralık daha yüksek teklif verdi. Bizim verdiğimiz düşük teklif yerine 118 milyon lira teklif veren şirketin teklifini kabul etmelerinden dolayı şikayette bulunduk. Devir sırasında hiçbir sorun yaşatmadık. Bizde devirden sonra 90 milyon lirayı aşan borç için haciz işlemi başlattık. Belediye ile borcun ödenmesi için çalışma başlattık" dedi.