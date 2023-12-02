CHP’li belediyenin zabıta amiri hem para toplamış hem dolandırılmış

Arda Turan, Selçuk İnan, Emre Çolak, Semih Kaya gibi ünlü futbolcuların Fatih Terim'in yakın ilişkileri olduğu bankacı Seçil Erzan tarafından yüksek faiz vaadiyle milyonlarca dolar dolandırılmasının üzerine başlatılan adli süreç devam ediyor. 18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan'ın davasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Chp'li Çorlu Belediyesi'nde Zabıta Amiri olarak görev yapan Hüseyin Eligül'ün durumu ise herkesten çok farklı. Eligül'ün Seçil Erzan'a 500 bin dolar yani 14,5 milyon lira kaptırdığı öğrenilirken aynı zamanda hazırlanan iddianame sakın olması dikkat çekiyor. Erzan'a para kaptıranlara ilişkin hazırlanan 29 kişilik listede Elgül'ün 27. Sırada yer aldığı görülüyor. İsminin karşısında ise 500 bin dolar verdiği yazıyor.

İDDİANAMEDE NE YAZIYOR

Hüseyin Eligül aynı zamanda dosyada sanık olarak bulunuyor. Eligül iddianamede Erzan'ın yönlendirdiği kişilerden para teslim aldığı yazıyor. Mağdurlardan İbrahim Kocabaldır'ın Seçil Erzan'a teslim etmesi için parayı Hüseyin Eligül'e teslim ettiği biliniyor. Hüseyin Eligül alınan ifadesinde Seçil Erzan ile ilgili şunları söylüyor: "...Seçil Erzan'ı yaklaşık 30 yıldır tanırım. Bana özel bankacılık faaliyetlerinden bahsederek bu faizlerden yararlanabileceğini söyledi. Seçil'e güvenerek birden çok kez fona yatırması için para verdim. Parayı parça parça geri verdi fakat bir kısmını alamadım. Nazlı Can, Seçil'in akrabası olur. 2015 yılının sonunda annesine yatalak olduğu için yardım ettim. Seçil annesinin masrafları için 1000-2000 TL para gönderdi. Eşim Sermin Eligül, Seçil'in annesinin rahatsızlığı sebebiyle Bozcaada'daki evindekaldı. Dönerken Seçil Çanakkale'den bir emaneti getirmesi için ricada bulundu. Bozcaada'da mimarlık yapan kişinin yanına gidip, bir kumaş poşet içerisine sarılı bir şey verdi. Ne olduğunu sormadım ve bu emaneti Seçil Erzan'a teslim ettim. Seçil'e verdiği paraları alamadım ve mağdurum" dedi.

Hazırlanan ilk iddianamede Hüseyin Eligül hakkında, "Dolandırıcılık" suçu kapsamında ceza isteniyor.