CHP’li Buca Belediyesi’ne müfettiş incelemesi

İzmir Buca Belediyesi müfettişlik oldu. Bir vatandaşın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikayet başvurusu üzerine İçişleri Bakanlığı, iddiaları araştırması için Buca Belediyesine Mülkiye Baş Müfettişi görevlendirdi.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Edinilen bilgiye göre, bir kişi, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, CHP Buca Meclis Üyesi Hacer Taş, Başkan Yardımcısı Gazi Çırak, belediye şirketi yöneticisi Barış Özreçber, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Özkan Tice hakkında görevlerini kötüye kullandıkları ve haksız kazanç elde ettikleri yönünde iddialarla şikayette bulundu. Savcılık, konunun İçişleri Bakanlığı'nca incelenmesi için Kaymakamlığa yazı yazdı.

MÜFETTİŞ İNCELEMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR

İddiaların hedefinde eski ve yeni belediye başkanının bulunması üzerine İçişleri Bakanlığı, belediyeye müfettiş gönderdi. Müfettişin belediyede iddialarla ilgili incelemesini sürdürdüğü öğrenildi.

MÜFETTİŞİN HAZIRLAYACAĞI RAPOR BELİRLEYİCİ OLACAK

Şimdi tüm gözler mülkiye başmüfettişinin yapacağı inceleme sonucu hazırlayacağı rapora çevrildi. Müfettiş yapacağı inceleme sonucunda somut delillere ulaşırsa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın onayı ile sorumlular hakkında dava açılabilecek. Eğer iddiaları destekleyen somut deliller bulunamazsa yine müfettişin hazırlayacağı rapor doğrultusunda konu kapanacak.

İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Öte yandan, Eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, CHP Buca Meclis Üyesi Hacer Taş iddiaların 'karalama kampanyası' olduğunu ileri sürerek, gerçeği yansıtmadığını dile getirdiği belirtildi. Kılıç'ın yakın çevresine iddiaların somut olmadığını, müfettiş incelemesinin ardından konunun netleşeceğini söylediği öne sürüldü.