CHP’li Denizaslanı’na Vali Akbıyık’a sözleri nedeniyle kamu davası

CHP Parti Meclisi Üyesi Mehmet Alkın Denizaslanı, 10 Nisan 2025'te Menteşe Hakkı Tonguç Parkı'nda yaptığı basın açıklamasında, Ekrem İmamoğlu'na destek veren üniversite öğrencilerinin yurtlardan uzaklaştırıldığını öne sürerek Muğla Valisi İdris Akbıyık'a tepki göstermişti.

Denizaslan'ı, geçtiğimiz günlerde Menteşe'deki Hakkı Tonguç Parkında yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: "Üstüne basarak söylemek isterim, Vali Bey siz bu devletin Muğla'daki temsilcisisiniz. Siz AK Partililerin de CHP'lilerin de bu çocukların güvencesi olmak zorundasınız. Eğer bir suçlu arıyorsanız pudra şekercilere bakabilirsiniz, eğer bir suçlu arıyorsanız bu sıla hasreti bitsin diye gezenlere bakabilirsiniz, eğer bir suçlu arıyorsanız bu memleketteki uyuşturucu baronlarına bulabilirsiniz. Bu memleketin tertemiz dürüst çocuklarını evlerinden, yurtlarından etmelerini ant olsun ki müsaade etmeyeceğiz, buradan bildiriyorum. Ve üstüne basarak söylemek isterim ki Vali Bey, salon siyaseti yapmayacağız, meydanlarda, sokaklarda halkımızla yan yana söylemeye devam edeceğiz. Bakın Cumhuriyet Halk Partisinin en üst kurulunda olan bir Parti Meclis Üyesi olarak size buradan söylüyorum. Çarşamba gününe kadar gün de veriyorum bu arkadaşlarımızı yurtlarına, evlerine eğer ki iade etmezseniz Bodrumdan başlayarak tek başıma da olsa Muğla'ya bir yürüyüş düzenleyeceğim ve gittiğim her ilçede ilçelerin tabelalarına öğrencilerden sıfır aldınız Vali Bey yazmayan namert olsun. Biz bundan sonra savunmada 10 maddelik bir bildiri yayınlayıp dağılmayacağız eylem yapacağız hakkımızı savunacağız, hiçbir, genç kardeşimizi de bu zulmü feda etmeyeceğiz yanlarında olacağız, tekrar söylüyorum Vali beye çarşamba gününe kadar müddet veriyorum.''

CHP Parti Meclisi Üyesi Mehmet Alkım Denizaslan'ı hakkında, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'a yönelik olarak sarf ettiği sözlere ilişkin olarak Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, suç işlemeye alenen tahrik suçundan Muğla 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı.