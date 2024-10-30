CHP’li eski başkan korsan avukatlık yapıyor

Balıkesir CHP Kadın Kolları eski Başkanı avukat Gülten Şahin (51) 'resmi belgede sahtecilik' suçundan iki ayrı davada 1 yıl 8'er ay hapis cezası aldı. Cezaları da onandı. Avukatlık Kanunu'nun 5/1-a maddesinde; sahtecilik suçundan kesin hüküm giymiş olmak avukatlığa engel durum olarak sayılıyor. Bu nedenle Gülten Şahin'in kaydı Balıkesir Barosu'ndan silindi. Baroya kaydı bulunmayan Gülten Şahin'in avukatlık yapmaması gerekirken, ofisinin açık, tabelasının da yerinde durduğu ortaya çıktı. Şahin'in Balıkesir Barosu'na kayıtlı 2 kadın avukatla birlikte çalışarak avukatlık kanununu çiğnediği öne sürüldü.