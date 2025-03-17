CHP’li Güzelbahçe Belediyesi’nden 86 milyonluk damping

Ellerindeki gayrimenkulleri sata sata bitiremeyen CHP'li belediyeler yeni bir satış ihalesine daha imza attı. CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın talimatı ile daha önce iki kez satışa çıkarılan Yaka mahallesindeki arsalar alıcı bulmayınca üçüncü kez satış ihalesine çıktı.

180 MİLYON LİRA GELİR BEKLENİYOR

Güzelbahçe Belediyesi tarafından yayınlanan ihale ilanına göre Yaka Mahallesinde 2 bin 148 metrekare büyüklüğündeki arsa 98 milyon 500 bin lira muhammen bedelle satış listesine kondu. Yine aynı mahallede yer alan 1776 metrekare büyüklüğündeki ikinci arsa için ise 81 milyon 500 bin lira muhammen bedel belirlendi.

DAHA ÖNCE İKİ KEZ SATIŞ LİSTESİNE KONMUŞTU AMA…

Güzelbahçe belediyesi aynı taşınmazları geçtiğimiz yıl ekim ve Kasım aylarında iki kez satışa çıkarmış teklif gelmeyince her iki ihale de iptal edilmişti.

86 MİLYON LİRALIK İNDİRİME GİDİLDİ

Güzelbahçe Belediyesi bu sefer arsaları elden çıkarmak için damping yaptı. Buna göre geçtiğimiz yıl ekim ayında her iki taşınmaz için belirlenen muhammen bedellerin toplamı 266 milyon 651 bin lira iken son satış ihalesinde her iki taşınmazın da fiyatı düşürüldü. Güzelbahçe Belediyesi'nin yaptığı dampingle toplamda 86 milyon 851 bin liralık indirime gidildi. Buna göre 2 bin 148 metrekarelik arsanın bedeli 98 milyon 500 bin, 1776 metrekarelik diğer arsanın muhammen bedeli ise 81 milyon 500 bin lira olarak açıklandı.

SON İHALE 26 MART'TA

Şimdi tüm gözler 26 Mart'ta gerçekleştirilecek satış ihalesine çevrildi. Belediye Hizmet Binası Belediye Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak ihale kapalı teklif usulü gerçekleştirilecek.