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Giriş Tarihi: 13.10.2026 11:48

CHP'li İBB kaderine terk etti! Turnikeler söküldü, girişler kilitlendi: Edirnekapı'da üst geçit çilesi bitmiyor...

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bakım gerekçesiyle 5 Mayıs 2025'te kapattığı Şehitlik yönündeki Edirnekapı Metrobüs Durağı'ndaki üst geçit, aradan geçen aylara rağmen halen açılmadı. Girişleri tel örgülerle kapatılan ve atıl durumda bırakılan geçit nedeniyle vatandaşlar alternatif yolları kullanmak zorunda kalırken, kaderine terk edilen üst geçidin son hali ise havadan görüntülendi.

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İHA Yaşam
CHP’li İBB kaderine terk etti! Turnikeler söküldü, girişler kilitlendi: Edirnekapı’da üst geçit çilesi bitmiyor...
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İstanbul'da toplu ulaşımın önemli bağlantı noktalarından Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'nda ortaya çıkan manzara, geçici olarak kapatılan ulaşım alanlarının ne kadar sürede yeniden hizmete alınacağı sorusunu gündeme getirdi.

AYLARDIR AÇAMADILAR

İETT'nin resmi duyurusunda tespit ve tadilat çalışmaları kapsamında kapatıldığı belirtilen merdivenlerin ne zaman kullanacağı belirsizliğini koruyor. İETT, 5 Mayıs 2025 tarihinde yayımladığı duyuruda Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'nun Şehitlik yönündeki sabit merdivenlerinin, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen tespit ve tadilat çalışmaları kapsamında geçici olarak kullanıma kapatıldığını bildirdi. Açıklamada, istasyona bağlı diğer üst geçitten erişim sağlanabileceği ifade edildi.

JİLETLİ TELLERLE KAPATILDI, TURNİKELER SÖKÜLDÜ!

E-5 Karayolu üzerindeki üst geçidin girişinde bulunan tabelalarda, "Metrobüs Yaya Üst Geçidi Bakım Onarım Nedeni ile Geçici Olarak Kullanıma Kapalıdır" ve "Üst Geçit Kullanım Dışıdır Diğer Üst Geçidi Kullanınız" ifadeleri yer alıyor. Geçidin giriş noktalarının tel örgüler ve jiletli tellerle kapatıldığı görülürken, turnike bölümünün de sökülmüş olduğu dikkat çekiyor.

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SON HALİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Karayolunun ortasında bulunan üst geçidin mevcut hali, çevredeki ulaşım hareketliliğiyle tezat oluşturan bir görüntü ortaya çıkarıyor özellikle metrobüs ile çevredeki ulaşım noktaları arasında aktarma yapan yolcular açısından ek yürüme mesafesi oluşturuyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör

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CHP'li İBB kaderine terk etti! Turnikeler söküldü, girişler kilitlendi: Edirnekapı'da üst geçit çilesi bitmiyor...
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