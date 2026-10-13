CHP’li İBB kaderine terk etti! Turnikeler söküldü, girişler kilitlendi: Edirnekapı’da üst geçit çilesi bitmiyor...

AYLARDIR AÇAMADILAR

İETT'nin resmi duyurusunda tespit ve tadilat çalışmaları kapsamında kapatıldığı belirtilen merdivenlerin ne zaman kullanacağı belirsizliğini koruyor. İETT, 5 Mayıs 2025 tarihinde yayımladığı duyuruda Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'nun Şehitlik yönündeki sabit merdivenlerinin, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen tespit ve tadilat çalışmaları kapsamında geçici olarak kullanıma kapatıldığını bildirdi. Açıklamada, istasyona bağlı diğer üst geçitten erişim sağlanabileceği ifade edildi.