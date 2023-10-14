CHP’li İzmir Belediyesi’nden çevre katliamı... Hiçbir önlem almamışlar!

İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin geçtiğimiz Haziran ayında Harmandalı Çöplüğüne çöp dökümünün durdurulmasına ilişkin verdiği kararı yok sayıp bölgeye çöp dökmeye devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesinin Harmandalında hukukun yanı sıra insan ve çevre sağlığını da hiçe saydığı ortaya çıktı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü'nün İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmekte olan Harmandalı Çöplüğünde yaptığı denetim, her fırsatta çevreci olmakla övünen Tunç Soyer'in başkanlığını yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bölgede yeni bir çevre katliamına daha imza attığını gözler önüne serdi. Yapılan denetimlerde Büyükşehir Belediyesinin çöp suyunun yeraltı sularına sızmasını engelleyecek önlemleri almadan, alanda vahşi depolama yaptığı belirlendi. 'Bu kadar da olmaz' dedirten tespitler bunlarla da sınırlı kalmadı. Döküm yerinde çöpün kaymasını önleyecek hiçbir mühendislik önleminin de alınmadığı ortaya çıktı. Bakanlık, Büyükşehir Belediyesi hakkında işlem başlattı.

MAHKEME KARARINI UYGULAMADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Harmandalında mahkeme kararlarını yok sayarak Harmandalı Çöplüğüne çöp dökmeye devam etti. Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Harmandalında kural tanımazlıklarına bir yenisini daha ekleyerek bu sefer de yerleşim yerlerinin dibine çöp depolamaya başladı. Çöp depolanan alanın Harmandalında yüzlerce hektarlık alanı etkisi altına alan heyelanın topuk yani başlangıç noktası olması dikkat çekti.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Geçtiğimiz günlerde yaşananları protesto eden Harmandalı sakinleri basın açıklaması yaparak eski deve güreşi alanına çöp dökümünün derhal durdurulmasını istedi. SABAH, Harmandalında yaşananları 'Harmandalında tehlikeli inatlaşma' başlığı ile manşetine taşıdı.

SABAH'IN HABERİ İHBAR KABUL EDİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Çiğli Harmandalındaki çevre katliamına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü el koydu. SABAH'ın geçtiğimiz günlerde kent ve ülke gündemine taşıdığı Harmandalındaki çevre felaketine ilişkin haberini ihbar kabul eden müdürlüğe bağlı ekipler önceki gün İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmekte olan Harmandalı Çöplüğüne giderek incelemelerde bulundu.

HİÇBİR ÖNLEM ALINMAMIŞ

Yapılan tespitler Harmandalında çevre ve insan sağlığının nasıl hiçe sayıldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Büyükşehir Belediyesinin heyelanın topuk yani başlangıç kısmı olarak adlandırılan Eski deve Güreşi alanında vahşi depolama yaptığı tespit edildi.

ÇÖP SUYUNUN YERALTI SUYUNA SIZMASINI ÖNLEMEK İÇİN HİÇBİR TEDBİR ALINMAMIŞ

Yapılan denetimlerde Büyükşehir'in yerleşim alanlarının hemen dibine çöp döktüğü bölgede sızan çöp sularının yeraltı sularına karışmasını önlemek için hiçbir önlem almadığı ortaya çıktı. Yapılan inceleme sonucu ulaşılan bulgular bunlarla da sınırlı kalmadı. Büyükşehir Belediyesinin döktüğü çöplerin kaymasını önlemek için alanda topuk ve sedde oluşturmadığı, hiçbir mühendislik önlemi de almadığı ortaya çıktı.

UZMANLAR UYARDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yerleşim alanının hemen dibine çöp dökerek hem bölgede yaşayan vatandaşların sağlığını tehdit ettiğini hem de yeni bir çevre felaketine sebep olduğunu belirten uzmanlar: "Bu tür yerlere çöp depolamaya başlamadan önce çöp depolama lotu adı altında bir takım işlemlerin yapılması gerekiyor. Nedir bu önlemler diye soracak olursanız; her şeyden önce çöp dökülecek alanın zeminine çöp suları yeraltı sularına karışıp kirlenmeye neden olmasın diye membran ve kil tabakası serilmesi gerekiyor. Ardından da çöpün çürümesi sonucu ortaya çıkacak metan gazını kontrol altında tutmak için 'rigol' dediğimiz yatay ve dikey drenaj boruların çakılması gerekiyor. Bunlara ilave olarak da hem yağmur suyu hem çöp sızıntı suyu için drenaj kanalı inşa edilmesi gerekiyor. Çöp depolama lotu dediğimiz tüm bu işlemler yapıldıktan sonra bölgede çöp depolama işlemine geçilmesi gerekirken büyükşehir belediyesinin hiçbir önlem almaması gerçekten düşündürücü. " diye konuştu.

TUTANAK TUTULDU

Şimdi tüm gözler Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü'ne çevrildi. Önceki gün yapılan denetimler sırasında elde edilen bulguları tutanak tutup tek tek kayıt altına alan il müdürlüğü yetkililerinin Harmandalı çöplüğü ile ilgili işlem başlattığı öğrenildi.