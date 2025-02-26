CHP’li Marmaris Belediyesinden imar ücretlerine büyük zam!

Marmaris Belediyesi İmar ve Şehircilik hizmetlerinden alınacak ücret tarifelerinin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren ücret tarifelerinde değişikliğe gidildi. Buna göre Ekim ayındaki meclis toplantısında çoğu tarifeye yüzde 100 zam yapılmasına oy çokluğuyla karar verilmişti.

İMAR ÜCRETLERİNE YÜZDE 100 ZAM

Yeni tarifeye göre, 2024 yılında 5 bin TL olan İmar Durum Belgesi Düzenlemesine yüzde 100 zam yapılarak 10 bin TL'ye, Proje Etüt Raporu Örneği ise bin 500 TL'den 3 bin TL'ye yükseltildi. 2023 yılında vatandaşlar, belediyeden imar durum belgesi almak için bin 500 TL ödüyordu.

14 MİLYON TL'YE YAPI RUHSATI

Belediyenin yüzde 100 zammını duyan vatandaşlar şoka uğradı. Özellikle köylüler yeni fiyat tarifesi karşısında zor duruma girdiklerini belirtti. Küçük ölçekli yapı sahipleri ve köylüler de yeni ücret tarifelerinin kendilerini mağdur ettiğini belirterek, imar belgeleri ve ruhsatlar için belediyeye ortalama 15 bin TL ödemek zorunda kaldıklarını ifade etti. Özellikle büyük projeler için getirilen zamlar yatırımcıları zor durumda bıraktı. Bir yatırımcının projesi için 14 milyon TL'ye yapı ruhsatı ve daire başına 250 bin TL ise otopark ücreti çıkarıldı.

HİZMETLER, GELİR KAPISINA DÖNÜŞTÜ

Vatandaşlar, "CHP'li bir belediye sosyal projelere ağırlık vermesi gerekirken, bu kadar zam yapılmasını anlamıyoruz. Belediyede ticarethane değil. Yeni tarifelere yüzde 100 zam yapılmasının hiçbir mantıklı açıklaması yok. Belediye, vergilerimizle verdiği hizmeti resmen gelir kapısına dönüştürdü" ifadelerini kullandı.