CHP’li meclis üyesi tehditten tutuklandı

Ersin Atar Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ile yaşadığı sorunlar nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda Yılmaz'ı suçlamıştı. Atar, grup kararına rağmen meclis denetim komisyonu üyeliğine aday olarak seçilince partiden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.

İhraç süreci devam ederken, CHP grubu tarafından yapılan bir oylama ile Atar'ın kazandığı seçim iptal edilip yeniden komisyon üyelikleri için seçim yapılmıştı. Atar ve AK Parti grubunun itirazı üzerine Gaziantep İdare Mahkemesi son seçimi iptal ederek Atar'ın seçildiği ilk oylamanın geçerli olduğunu ikan etmişti. Bu arada Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın şikayeti üzerine Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Atar'ı ifade için davet etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan Ersin Atar tutuklanma talebi ile sevk edildiği mahkeme tarafından whatsapp yazışmalarını sosyal medyada kullanarak özel hayatı ifşa etme ve alenen tehdit suçlamasıyla tutuklandı.