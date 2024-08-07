CHP’li Urla Belediye Başkanından skandal açıklama: İlçede rant yüksek olduğu için 53 aday adayı çıktı

Belediye meclis toplantısında söz alan AK Partili üye Ertuğrul Apak, "Urla'da konut fiyatları çok yüksek, rant merkezi olduk, bu konuda çözüm üretme şansımız var mı?" diye sordu.

İLÇEDE EMLAKÇI SAYISI BAKKAL SAYISINDAN FAZLA

Bunun üzerine toplantıya başkanlık eden Selçuk Balkan, "Duyarlılığınız için teşekkür ederiz. Urla'da emlakçı sayısının bakkal sayısından fazla olduğunu ön görülürse buranın rant açısından ne kadar değerli olduğunu hep beraber görüyoruz. Geçtiğimizyerel seçiminde Urla'da 53 aday adayının olmasından dolayı da görebilirsiniz" diye konuştu

RANT İÇİN Mİ ADAY OLDULAR,?

Bunun üzerine AK Partili Meclis Üyesi Ümit Arslan, söz alarak "Başkanım 53 aday adayınız rant için mi aday oldu?" diye sordu.

URLA AŞKIYLA YANIP TUTUŞTUKLARI İÇİN

Selçuk Balkan da gülerek, "Urla'yı sevdikleri için, Urla aşkıyla yanıp tutuştukları için… Yani şöyle Ümit Bey… Takdir edersiniz ki, Çeşme, Seferihisar, Karaburun, Narlıdere ve Balçova'nın hepsini toplasanız Urla'daki 53 aday adayı yapmıyor zaten. Urla bu kadar seviliyorken, denize kıyısının çok olduğu, ormanlarının çok olduğu, arsa fiyatlarının yüksek olduğu bölgede herkes buraya gelmek istedi. Ben hepsine teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

ILÇE GÜNDEMİNE BOMBA GIBİ DÜŞTÜ

Balkan'in 'rant için aday adayı oldular' açıklaması kent gündemine bomba gibi düştü. Skandal olarak nitelendirilen açıklamaya aday adaylarının nasıl bir karşılık vereceği merak konusu oldu.