CHP’li Üsküdar Belediyesi, Üsküdar Bilim Merkezi’ni kapattı

Bilim ve teknolojinin büyüleyici dünyasına adım atmak isteyenler için 2018 yılında açılışı yapılan Bilim Üsküdar Merkezi, tüm yaş gruplarına bilimsel merak uyandıran, eğitici ve interaktif deneyimlerle dolu bir serüven sundu. Ziyaretçilere bilim ve teknolojiyi sevdirmeyi amaçlayan merkezin geçen yıl yapılan yerel seçimlerin ardından Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) CHP'ye geçiş yapması ardından belediye tarafından kaderine terk edildiği iddia edildi.

"ÇOĞU YER KİLİTLİ VE KULLANIM DIŞI"

Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e sosyal medyadan yazan bir vatandaş, Üsküdar Bilim Merkezi'ne gittiğini ve merkezin çoğu yerinin kilitli ve kullanım dışı olduğunu ifade etti. Bunun üzerine Türkmen, merkezin yeni belediye başkanı Sinem Dedetaş tarafından kapatıldığını açıkladı.

"CHP'Yİ İYİ TANIYIN!"

Bir ilçe belediyesi tarafından hayata geçirilmiş ilk bilim merkezi olan Bilim Üsküdar Merkezi'nin kısmen kapatılmasına dair Türkmen, sosyal medya hesabından "CHP'yi iyi tanıyın! Yüzbinlerce öğrencinin faydalandığı bir bilim merkezi yapmıştık. Son eklerle Avrupa'nın en büyüklerinden biri olmuştu. Uzay simülasyonu yapılan planetaryumunun dünyada bile örneği azdı. İş yapmaya niyetiniz yok, anladık bilim merkezini kapatmak nedir!" şeklinde yazdı.