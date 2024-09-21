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Giriş Tarihi: 21.9.2024 18:29 Son Güncelleme: 21.9.2024 18:55

CHP’li vekilin çakarlı aracından binlerce kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Edirne’de polis CHP’li milletvekili aracında binlerce kaçak elektronik sigara ve aparatlarını ele geçirdi. Kaçak gümrük malzemelerinin piyasa değeri 2 milyon TL olduğu öğrenildi.

Ali Can ZERAY
CHP’li vekilin çakarlı aracından binlerce kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yol kontrol uygulama noktasında iddiaya göre CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait çakarlı lüks aracını durdurup arama yaptı. Ekipler yaptığı aramada yurtdışından getirildiği öğrenilen piyasa değeri 2 milyon TL olan 2 bine yakın elektronik sigara ve aparatları ele geçirildi. Milletvekili Ediz Ün'ün araçta olmadığı belirtildi. Kaçak malzemelere polis tarafımdan el koyulurken otomobil sürücüsü ve yanındaki şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

CHP'li Milletvekili Ediz Ün, "Aracımın servis bakımı gelmişti. İstanbul'a götürmesi için resmi danışmanım olmayan F.A'ya verdim. Bilgim dışında aracıma malzemeye koyulmuş. Olayı duyunca emniyet ekiplerine aracımın aranmasını ve gereğinin yapılmasını söyledim. Olayla ilgili bende F.A. ve Ç.R.Ç'den şikayetçi oldum" dedi.

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CHP’li vekilin çakarlı aracından binlerce kaçak elektronik sigara ele geçirildi
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