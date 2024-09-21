CHP’li vekilin çakarlı aracından binlerce kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yol kontrol uygulama noktasında iddiaya göre CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait çakarlı lüks aracını durdurup arama yaptı. Ekipler yaptığı aramada yurtdışından getirildiği öğrenilen piyasa değeri 2 milyon TL olan 2 bine yakın elektronik sigara ve aparatları ele geçirildi. Milletvekili Ediz Ün'ün araçta olmadığı belirtildi. Kaçak malzemelere polis tarafımdan el koyulurken otomobil sürücüsü ve yanındaki şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

CHP'li Milletvekili Ediz Ün, "Aracımın servis bakımı gelmişti. İstanbul'a götürmesi için resmi danışmanım olmayan F.A'ya verdim. Bilgim dışında aracıma malzemeye koyulmuş. Olayı duyunca emniyet ekiplerine aracımın aranmasını ve gereğinin yapılmasını söyledim. Olayla ilgili bende F.A. ve Ç.R.Ç'den şikayetçi oldum" dedi.