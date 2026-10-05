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Giriş Tarihi: 5.10.2026 23:56

CHP'li Yenişehir belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması: Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit tutuklandı!

Mersin'de Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İHA
CHP’li Yenişehir belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması: Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit tutuklandı!
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Devam eden soruşturmada 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla birlikte şüpheli sayısı 60'a yükseldi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu bazı isimler hakkında tutuklama talep edilmişti.

Soruşturmanın Yenişehir ayağında gözaltına alınan 8 kişiden 7'si, Mezitli ayağında ise 18 kişiden 17'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Mahkemece Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit hakkında tutuklama kararı verildi.

#YENİŞEHİR #MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #MEZİTLİ #MERSİN
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CHP'li Yenişehir belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması: Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit tutuklandı!
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