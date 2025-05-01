CHP'nin algı operasyonu yine tutmadı! Polisin dur ihtarına uymayan otobüs şoförüne ev hapsi

"POLİSİN ÜZERİNE ARAÇ SÜRME HAKKINIZ YOK"

"Görüntülerden de açıkça görüldüğü üzere, bir siyasi partinin otobüsünü kullanmak kimseye polis memurunun üzerine araç sürme, dur ihtarına uymama ve kamu düzenini tehlikeye atma hakkı vermez," diyen Tunç, polis memurunun hayatını riske atan bir eylemin, "1 Mayıs'ta emekçi tutuklanıyor" şeklinde çarpıtılmasının hem hukuken hem de vicdanen kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Açıklamasında bazı CHP'li milletvekillerini de eleştiren Tunç, yürütülen soruşturma üzerinden kamuoyunun yanıltıldığını ifade ederek, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde hukuka değil, kaosa hizmet edilmektedir," dedi.

Tunç, "Emekçi kardeşlerimizi kullanarak yalan ve iftiraya sarılanların amacının emek ve dayanışma değil, provokasyon olduğu açıktır," ifadelerini kullanırken, görevli polis memuruna da geçmiş olsun dileklerini iletti.