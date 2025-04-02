CHP’nin boykot çağrısına Malatya’dan yanıt: Tüm ürünlerde yüzde 10 indirim!

Özgür Özel, 2 Nisan'da gerçekleşecek boykotla ilgili yaptığı açıklamada, "Ekonomik gücümüzü kullanıyoruz, bayram sonrası tüketime bir günlük ara veriyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Bu çağrı, kamuoyunda farklı tepkilerle karşılanırken, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ekonomik boykota karşı farklı bir adım attı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sami Er, yerli üretimi desteklemek amacıyla Esenlik Marketleri'nde yüzde 10 indirim uygulanacağını duyurdu. Er paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"#BoykotDeğilMilliZarar Malatya'nın Yerli Gücü: Esenlik! Üreticimize ve vatandaşımıza destek olmak için bugüne özel %10 indirim sizleri bekliyor! Yerli üretime sahip çıkmak isteyen tüm hemşehrilerimizi Esenlik Marketleri'mize davet ediyorum."

Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Esenlik Marketleri'nde uygulanan bu indirim, boykot çağrısına karşılık farklı bir ekonomik yaklaşım olarak değerlendirildi.