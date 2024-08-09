Çiçekçi cinayetinin sebebi belli oldu! Sokak ortasında kurşun yağdırmıştı: Çatışma anı güvenlik kamerasında





"SENİNLE HESAPLAŞACAĞIZ" DEMİŞ

Devam eden soruşturma kapsamında cinayetin sebebi de ortaya çıktı. İddiaya göre; Alper G., müşterisi olduğu Yalçın'a, aldığı çiçeklerin parasını ödemedi. Alper G. olaydan bir gün önce tekrar Yalçın'dan çiçek sipariş etti ancak siparişi kendisine gönderilmedi. Bunun üzerine dükkana gelen Alper G., Yalçın'a siparişinin neden gönderilmediğini sordu.

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Yalçın da Alper G.'ye borcunu hatırlatıp, siparişi borcunu ödediğinde göndereceğini söyledi. İkili arasında borç nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, ikiliyi çevredeki esnaf ayırdı. Çıkan tartışmanın ardından Alper G. iddiaya göre "Seninle hesaplaşacağız" dedikten sonra dükkandan ayrıldı.