Manisa'da silahlı çatışma! Çiçekçi cinayeti kamerada...

Manisa'nın Soma ilçesinde dükkanına araçla gelen şahsın silahlı saldırısı sonucu öldürülen çiçekçi cinayetinin sebebi ortaya çıktı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda Alper G.'nin, borcunu ödemediği için kendisine çiçek göndermeyen çiçekçi esnafı İsmail Yalçın'ı aralarındaki husumet nedeniyle öldürdüğü öğrenildi.